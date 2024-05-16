Тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, в Москве. Начало игры — в 14:15 по московскому времени.

«Спартак» в подвешенном состоянии из-за неопределённости с тренером? А может быть, наоборот, у них сейчас не подвешенное состояние, а новое состояние, которое даёт возможность им играть и почувствовать определённую уверенность. Они поменялись по игре, не только поменяли схему, они стали намного активнее и агрессивнее играть, с большим желанием.

Матч будет очень сложным, и после кубкового поражения они постараются реабилитироваться. «Спартак» всегда был «Спартаком». Слишкович изменил команду не только тактически, но и психологически и эмоционально. В таких ситуациях это очень важно, чтобы пришли первые победы. Тогда появляется уверенность», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».