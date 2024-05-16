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Пименов: «Динамо» воспользовалось подарками «Зенита» и «Краснодара»

Пименов: «Динамо» воспользовалось подарками «Зенита» и «Краснодара»
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Бывший футболист Руслан Пименов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 51 очко, на третьей — «Краснодар» (50).

«Динамо» воспользовалось подарками от «Краснодара» и «Зенита». Они тоже делали подарки, когда проиграли два или три тура после зимней паузы. Тогда «Динамо» выпало из гонки за чемпионство, но сейчас мы видим, как всё изменилось. Теперь всё зависит от них. Им нужно приложить все свои силы, чтобы впервые в своей российской истории стать чемпионом страны», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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