DFB объявил о продлении контрактов с помощниками Нагельсмана в сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение продлить контракты с тренерским штабом национальной команды. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Вслед за продлением контрактов с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным директором Руди Феллером будут продлены контракты и других членов штаба сборной. Помощники тренера Сандро Вагнер, Бенджамин Глюк и Мадс Бутгерайт, а также тренер вратарей Андреас Кроненберг подписали новые контракты до 2026 года, включая чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Наблюдательный совет и собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG единогласно одобрили продление в этот четверг», — написано в заявлении DFB.

«Я очень рад и горжусь тем, что мы все продолжим работать вместе в тренерской команде, чтобы добиться успеха со сборной Германии и вдохновить наших болельщиков. Не только сейчас, летом, во время домашнего чемпионата Европы, но и в Лиге наций и прежде всего на чемпионате мира 2026 года со мной будет выдающаяся команда, на которую я могу положиться на 100% не только профессионально, но и лично», — сказал Нагельсман.