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Брейдо — о возможном уходе Федотова в «Рубин»: прочитали сегодня, удивились

Брейдо — о возможном уходе Федотова в «Рубин»: прочитали сегодня, удивились
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию, что главный тренер армейцев Владимир Федотов летом может возглавить казанский «Рубин».

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня появилась информация, что по окончании сезона-2023/2024 главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность в стане армейцев и возглавит казанский «Рубин».

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