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Малафеев: Алип не хотел нанести Торопу травму

Малафеев: Алип не хотел нанести Торопу травму
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о голкипере московского ЦСКА Владиславе Торопе. Напомним, футболист получил серьёзное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Момент столкновения Торопа и Алипа – игровой. В футболе, к сожалению, такое бывает. Оба футболиста действовали в рамках своих задач: Тороп шёл на мяч, как и должен делать вратарь, Алип боролся за верховой и в моменте не видел голкипера ЦСКА. В такой ситуации сложно говорить о том, как было лучше сыграть. Это доли секунды, реакция, инстинкты. Конечно, Алип ни в коем случае не хотел нанести травму Торопу», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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