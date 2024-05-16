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«Он платил свои деньги». Наиль Измайлов — об уходе Федуна из «Спартака»

«Он платил свои деньги». Наиль Измайлов — об уходе Федуна из «Спартака»
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Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента и владельца московского клуба.

— Как вы восприняли уход Федуна?
— Это было неожиданностью.

— А как же разговоры, что он готов продать «Спартак», но никто не хочет покупать? А потом ещё обещание оставить клуб болельщикам?
— Для «Спартака» это было не очень хорошо. Леонид Арнольдович всегда был глубоко погружён в дела клуба. Он был заинтересованным лицом и платил свои деньги. Несмотря на эмоциональность и попытки иногда принять не до конца взвешенные решения, с ним можно было аргументированно дискутировать, чтобы делать правильные вещи. Я работал с 2013 по 2019 год — это очень много для любой позиции в «Спартаке». Мне было понятно, как коммуницировать и работать с акционером, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Измайлов работал в структуре красно-белых с 2013 по 2019 год. Одно время он даже занимал должность вице-президента клуба. В октябре 2022 года Измайлов занял пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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