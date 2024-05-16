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«На ближайшее время будет запланирована операция». В ЦСКА рассказали о состоянии Торопа

«На ближайшее время будет запланирована операция». В ЦСКА рассказали о состоянии Торопа
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья голкипера армейцев Владислава Торопа после травмы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью — 0:0. По пенальти выиграл «Зенит» — 5:4.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передаёт всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное. На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет ещё одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», — сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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