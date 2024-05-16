В «Реале» определились с основным голкипером на финал Лиги чемпионов — Санчес

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа займёт место в воротах «сливочных» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщал, что Куртуа сыграет ещё одну игру в Ла Лиге с «Вильярреалом» (19 мая) в рамках 37-го тура, а украинец Андрей Лунин будет основным голкипером в матче 38-го тура с «Бетисом» (25 мая).

Напомним, мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.