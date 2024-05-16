Агент: Кайо счастлив в «Краснодаре»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы 28-летнего центрального защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос, могут ли кадровые перестановки в клубе повлиять на будущее его клиента.

«Будущее Кайо летом? Всё, что я могу сказать: Кайо счастлив в «Краснодаре». Это главное», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. За этот период он сыграл в 103 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

В нынешнем сезоне Кайо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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