Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хесус Навас объявил об уходе из «Севильи» по окончании нынешнего сезона

Хесус Навас объявил об уходе из «Севильи» по окончании нынешнего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний крайний защитник Хесус Навас объявил об уходе из испанской «Севильи» по окончании нынешнего сезона.

«Это было очень трудное решение, и я хотел поблагодарить весь клуб «Севилья», болельщиков за эту любовь, которую они всегда проявляли ко мне. Здесь я пережил лучшие моменты своей жизни, все титулы, которые мы выиграли, и я хочу сказать вам спасибо от всего сердца», — сказал Навас в видеообращении на своей странице в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Навас является воспитанником «Севильи». Всего в составе испанского клуба Хесус провёл 684 матча, в которых забил 37 голов и отдал 119 результативных передач. В составе клуба футболист по два раза становился победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы, дважды выигрывал Кубок Испании, а также по одному разу побеждал в Суперкубках Испании и Европы.

Материалы по теме
Александр Кержаков, прошедший стажировку в «Севилье», рассказал о планах развития клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android