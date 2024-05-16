Хесус Навас объявил об уходе из «Севильи» по окончании нынешнего сезона

38-летний крайний защитник Хесус Навас объявил об уходе из испанской «Севильи» по окончании нынешнего сезона.

«Это было очень трудное решение, и я хотел поблагодарить весь клуб «Севилья», болельщиков за эту любовь, которую они всегда проявляли ко мне. Здесь я пережил лучшие моменты своей жизни, все титулы, которые мы выиграли, и я хочу сказать вам спасибо от всего сердца», — сказал Навас в видеообращении на своей странице в соцсетях.

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Навас является воспитанником «Севильи». Всего в составе испанского клуба Хесус провёл 684 матча, в которых забил 37 голов и отдал 119 результативных передач. В составе клуба футболист по два раза становился победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы, дважды выигрывал Кубок Испании, а также по одному разу побеждал в Суперкубках Испании и Европы.