Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин отреагировал на назначение Станковича главным тренером «Спартака»

Булыкин отреагировал на назначение Станковича главным тренером «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Имя хорошее, но как он покажет себя на тренерском мостике — мы узнаем со временем. Если команда, руководство и тренер будут выступать в едином ключе, «Спартак» может ждать успех. Важно, чтобы всё было хорошо. Чемпионат России — специфический. Только время покажет, как Станкович себя проявит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. В концовке нынешнего сезона временно исполнять обязанности главного тренера команды продолжит Владимир Слишкович, который останется в клубе и со следующего сезона войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.

Материалы по теме
Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с сезона-2024/2025
Материалы по теме
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Live
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android