Булыкин отреагировал на назначение Станковича главным тренером «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Имя хорошее, но как он покажет себя на тренерском мостике — мы узнаем со временем. Если команда, руководство и тренер будут выступать в едином ключе, «Спартак» может ждать успех. Важно, чтобы всё было хорошо. Чемпионат России — специфический. Только время покажет, как Станкович себя проявит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. В концовке нынешнего сезона временно исполнять обязанности главного тренера команды продолжит Владимир Слишкович, который останется в клубе и со следующего сезона войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.