Деян Радич: у Станковича хватает тренерского опыта, но легко в «Спартаке» не будет

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением о назначении соотечественника Деяна Станковича на пост нового главного тренера московского «Спартака».

«Думаю, что назначить Станковича главным тренером в «Спартак» — это хороший выбор. У Деяна хватает тренерского опыта, а о футбольном можно и не говорить.

Станкович точно поднимет «Спартак» на уровень выше. Былая слава у «Спартака» большая. Ожидания будут самые высокие. Легко Станковичу не будет», — сказал Радич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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