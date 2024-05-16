Кавазашвили: Латышонок — копия Яшина в молодости

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о вратаре калининградской «Балтики» Евгении Латышонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, голкипер попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч.

«Я очень приятно удивлён, что мы увидели рослого, большого, фигуристого, с длинными руками и длинными ногами, копию в молодости Льва Яшина. Также в нём можно увидеть копию Евгения Рудакова, который играл вместе со мной и Яшиным. Приятно, что Латышонок своей манерой игры очень похож на этих вратарей. Приятно увидеть такого молодого мальчика, который проявляет такую чуткость в выборе места. Я немного осудил его за то, что он ногами постоянно играет, но, видимо, у него это отработано в совершенстве. Когда были случаи «вверху», с изменением траектории мяча и так далее, он и там успевал, и в прыжке отбивал мячи, на выходах сыграл очень хорошо», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».