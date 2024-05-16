Данил Круговой признан лучшим игроком Второй лиги в апреле

Защитник «Зенита» Данил Круговой в составе второй команды санкт-петербургского клуба признан лучшим игроком LEON-Второй лиги Б в апреле, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Лучших игроков и молодых футболистов Второй лиги ежемесячно выбирают главные тренеры команд чемпионата. По итогам голосования Круговой был признан лучшим игроком апреля. Футболист провёл в минувшем месяце четыре игры в составе второй команды «Зенита».

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.