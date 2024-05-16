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«Он уже дал свой ответ». Гендиректор «Интера» — о продлении контракта с Лаутаро

«Он уже дал свой ответ». Гендиректор «Интера» — о продлении контракта с Лаутаро
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос, как продвигаются переговоры о пролонгации трудового соглашения с 26-летним нападающим Лаутаро Мартинесом, действующий контракт которого заканчивается летом 2026 года.

«Лаутаро уже дал свой ответ. У нас нет проблем с собственными футболистами. Есть большое желание продолжать вместе. Это важное чувство и огромная ценность. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения с большой лёгкостью», — приводит слова Маротты журналист Даниэле Мари в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лаутаро выступает в составе «Интера» с 2018 года. За этот период он принял участие в 281 матче во всех турнирах, в которых отметился 129 голами и 43 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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