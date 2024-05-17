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Стали известны условия, при которых Тухель останется в «Баварии»

Стали известны условия, при которых Тухель останется в «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поддерживает хорошие отношения с частью руководства клуба, а также с некоторыми основными игроками команды. В связи с этим возможен вариант, при котором немецкий специалист не покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона, однако для этого должны быть выполнены два условия. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, первое условие заключается в желании Тухеля оказывать реальное влияние на трансферную политику «Баварии». Специалист хочет самостоятельно определять, какие футболисты должны быть проданы, а какие приобретены.

Второе условие состоит в необходимости пролонгации с Тухелем трудового соглашения. Действующий контракт 50-летнего специалиста заканчивается летом 2025 года.

В случае невыполнения этих условий Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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