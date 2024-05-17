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Хави высказался о перфомансе игрока «Барселоны» Фермина после победы в матче с «Альмерией»

Хави высказался о перфомансе игрока «Барселоны» Фермина после победы в матче с «Альмерией»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игру полузащитника каталонской команды Фермина Лопеса после дубля в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Альмерией» (2:0).

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Лопес Мартин – 14'     0:2 Лопес Мартин – 67'    

«Фермин мне нравился ещё два с половиной года назад. Я вижу, что он стал более зрелым, готовым к борьбе. Он невероятно прогрессирует у нас. Уверяю, он на многие годы станет футболистом основной команды», – приводит слова Хави Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне полузащитник провёл за каталонцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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