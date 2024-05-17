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Эрик тен Хаг прокомментировал восстановление травмированных игроков «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг прокомментировал восстановление травмированных игроков «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о восстановлении травмированных игроков команды.

«Мы работаем над возвращением игроков. Лича (Мартинес) провёл хорошую тренировку, другие игроки на поле, такие как Рафа (Варан), Виктор Линделёф, мы должны посмотреть, насколько далеко они продвинутся в воскресенье. Завтра у нас выходной, в субботу у нас тренировка», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).

Следующий матч команда тен Хага сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 19 мая в 18:00 по московскому времени.

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