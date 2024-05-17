Ринат Билялетдинов считает, что Рахимов должен продолжить работу в «Рубине»

Бывший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, заслужил ли Рашид Рахимов новый контракт с «Рубином».

«Тренер должен работать, потому что команда даёт результат. Да, не феерит, но и ниже определенного уровня не опускается. Где-то недобирает, где-то недобранное возвращает. Это даже не середняк, а команда верхней трети таблицы. Это уже хорошо», — приводит слова Билялетдинов «Татар Информ».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне казанский клуб под руководством Рахимова выиграл Первую лигу и вышел в РПЛ.

После 28 туров «Рубин» занимает седьмое место в РПЛ с 41 очками. Лидирует в чемпионате «Динамо» (53 очка).