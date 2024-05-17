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Игрок «Милана» Рейндерс назвал самый тяжёлый момент в нынешнем сезоне Серии А

Игрок «Милана» Рейндерс назвал самый тяжёлый момент в нынешнем сезоне Серии А
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Полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс рассказал о цели «россонери» на следующий сезон, а также назвал самый тяжёлый момент нынешнего розыгрыша итальянской Серии А.

«Наша цель в следующем году — выиграть скудетто. Жаль, что в этом году нам не удалось добиться успеха. Мы хорошо начали, но затем оставили слишком много очков на выезде против команд, которые были нам по силам.

Самый тяжёлый момент был, когда «Интер» выиграл скудетто на своём поле. Но мы не должны думать о прошлом, лучше смотреть в будущее. Мы должны извлечь урок, не теряя больше очков в определённых матчах», — приводит слова Рейндерса Sky Sport Italia.

Напомним, после 36 туров «Милан» занимает второе место в Серии А с 74 очками. Чемпионом страны досрочно стал «Интер» (92 очка).

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