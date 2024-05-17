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Пименов: «Крылья Советов» могут помешать чемпионским амбициям «Динамо»

Пименов: «Крылья Советов» могут помешать чемпионским амбициям «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о предстоящем матче бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие шансы у «Динамо» набрать четыре очка, чтобы стать чемпионом?
— У них сейчас задача стать чемпионом. Неважно, сколько очков, главное — доехать до первого места. Впереди «Крылья» — это неудобный соперник для «Динамо». Это такая команда, которая сегодня каких-то задач не решает, но может выдать суперигру и этим помешать чемпионским амбициям «Динамо», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Календарь РПЛ
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