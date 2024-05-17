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Пименов спрогнозировал, как закончится Суперфинал Кубка России по футболу

Пименов спрогнозировал, как закончится Суперфинал Кубка России по футболу
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов спрогнозировал результат Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, в котором встретятся «Зенит» (победитель Пути РПЛ) и «Балтика» (победитель Пути регионов). По мнению эксперта, калининградцы не смогут составить конкуренцию более опытному сопернику и проиграют со счётом 1:3.

«Пять туров назад я бы сказал, что «Зенит» — однозначно фаворит, потому что эта команда был главным претендентом на чемпионство и явным для меня лидером в Кубке страны. Но сейчас мы видим, что «Зенит» в пяти играх забивает всего один мяч и забивает защитник.

Но всё равно не могу поставить на «Балтику». «Зенит» более опытен в финалах, и поэтому поставлю, что петербургская команда победит 3:1», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, решающий матч Кубка России состоится 2 июня. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Номинальным хозяином в этой матче будет «Балтика». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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