Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю игровую форму на сезон-2024/2025. Комплект выполнен в классических жёлто-чёрных цветах.

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

После 33 сыгранных туров чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» имеет в своём активе 60 набранных очков. Подопечные Эдина Терзича располагаются на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте идёт леверкузенский «Байер» (87), досрочно обеспечивший себе чемпионство.

Напомним, дортмундская «Боруссия» (Германия) сыграет с мадридским «Реалом» (Испания) в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.