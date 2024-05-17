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Алан Гатагов рассказал, какой поступок считает самым глупым в своей жизни

Алан Гатагов рассказал, какой поступок считает самым глупым в своей жизни
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Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо», а также махачкалинского «Анжи» Алан Гатагов рассказал, какой поступок считает самым глупым в своей жизни.

«Самый глупый поступок в жизни? Переход из «Локомотива» в «Динамо», — сказал Гатагов в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

33-летний Гатагов является воспитанником академии московского «Локомотива». За свою карьеру Алан успел поиграть за основной состав железнодорожников, московское «Динамо», томскую «Томь», махачкалинский «Анжи», казахстанские «Иртыш» и «Тараз», а также за эстонскую «Левадию». Профессиональную карьеру футболиста Гатагов завершил в 2017 году.

На данный момент Алан Гатагов выступает в Медиалиге за FC Bus.

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