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В «Херенвене» объяснили, почему выбрали главным тренером Робина ван Перси

В «Херенвене» объяснили, почему выбрали главным тренером Робина ван Перси
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Генеральный директор «Херенвена» Ферри де Хаан объяснил, почему клуб выбрал в качестве нового главного тренера легендарного нидерландского экс-футболиста Робина ван Перси. Напомним, бывший форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» подписал с «Херенвеном» контракт сроком на два года. Для ван Перси это первая работа в качестве главного тренера.

«Хотя Робин находится в начале своей карьеры в качестве главного тренера, он сразу нас убедил. Он амбициозный, страстный и стремящийся к обучению тренер. Я думаю, он очень хорошо знает, как двигать команду вперёд, как вдохновлять её. У него также есть чёткое видение индивидуального развития игроков, как в командных тренировках, так и в индивидуальном порядке», — приводит слова де Хаана официальный сайт клуба.

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