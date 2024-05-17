В «Херенвене» объяснили, почему выбрали главным тренером Робина ван Перси

Генеральный директор «Херенвена» Ферри де Хаан объяснил, почему клуб выбрал в качестве нового главного тренера легендарного нидерландского экс-футболиста Робина ван Перси. Напомним, бывший форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» подписал с «Херенвеном» контракт сроком на два года. Для ван Перси это первая работа в качестве главного тренера.

«Хотя Робин находится в начале своей карьеры в качестве главного тренера, он сразу нас убедил. Он амбициозный, страстный и стремящийся к обучению тренер. Я думаю, он очень хорошо знает, как двигать команду вперёд, как вдохновлять её. У него также есть чёткое видение индивидуального развития игроков, как в командных тренировках, так и в индивидуальном порядке», — приводит слова де Хаана официальный сайт клуба.