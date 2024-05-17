Чернышов: назначением Станковича в «Спартак» показали, что в России нет хороших тренеров

Главный тренер индийского «Мохаммедана» из Калькутты и бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о назначении Деяна Станковича на тренерский мостик красно-белых.

«Решением назначить Станковича в «Спартак» в очередной раз всем показали, что в России нет хороших тренеров, что мы их ищем где-то на стороне. Меня это удивляет и разочаровывает. Я рассчитывал, что кто-то из российских тренеров возглавит «Спартак». Назывались кандидатуры Карпина и Черчесова, но выбор опять сделан в пользу иностранного специалиста. Да, у Станковича есть заслуги: победа в чемпионате и Кубке с «Црвеной Звездой», с «Ференцварошем» тоже побеждал. Но тот же Черчесов это тоже делал, и с «Легией» выигрывал. К тому же он приходил в чужую страну, когда команда не занимала первое место. Если сравнивать по результатам, то Черчесов предпочтительнее. Но в «Спартаке» есть силы, которые говорят, что нужно искать тренера не в России.

Станкович побеждал с «Црвеной», но там все это делали. Сложнее было не выиграть: лучшие игроки, лучший бюджет, политическая поддержка руководства страны. Наверное, только далёкий от футбола человек мог проиграть в такой ситуации. С «Сампдорией» Деян вылетел из Серии А, ничего не смог сделать. «Ференцварош» — всё то же самое, что и в «Црвене». Например, Ивич поднял «Краснодар» на первое место — проявил себя. А по поводу Станковича пока нельзя сказать, что в «Спартак» пришёл специалист высокого уровня, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Виллаш-Боаш и Спаллетти», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.