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Ерохин рассказал, как на «Зенит» повлиял выход в Суперфинал Кубка России

Ерохин рассказал, как на «Зенит» повлиял выход в Суперфинал Кубка России
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как на команду повлиял выход в Суперфинал Кубка России сезона-2023/2024. Напомним, в финале Пути РПЛ сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА. Судьба двухматчевого противостояния была решения в серии пенальти ответного матча. По мнению Ерохина, такие победы влияют на сплочённость коллектива. Также Александр ответил на вопрос о выборе игровой модели команды тренерским штабом.

«Такие победы всегда способствуют сплочению коллектива, а сейчас тот факт, что мы продолжили борьбу за Кубок, позитивно повлияет на психологическое состояние команды. Тренироваться в таком состоянии и готовиться к матчу проще.

Тренерский штаб отталкивается от того, в каком состоянии находятся футболисты, от того, кто готов на сегодняшний день и от индивидуальных качеств игроков, от того, какую картину нужно строить на ближайший матч. Исходя из этого и происходит выбор состава и схемы, по которой мы будем играть», — приводит слова Ерохина официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в Суперфинале Кубка России «Зениту» предстоит встретиться с калининградской «Балтикой». Игра за трофей состоится 2 июня.

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