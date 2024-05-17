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Семак: чтобы бороться за победу в чемпионате, «Зениту» нужно думать о своей игре

Семак: чтобы бороться за победу в чемпионате, «Зениту» нужно думать о своей игре
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.

— Перед началом матча в Грозном вы уже будет знать, как сыграли «Динамо» и «Краснодар». Будете ли вы как-то использовать эту информацию для настроя и подготовки футболистов?
— Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать всё, что мы можем. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Ахматом» на выезде. Игра состоится в воскресенье, 19 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени. «Динамо», в свою очередь, в субботу, 18 мая, примет на домашней арене «Крылья Советов».

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