Созин: Черчесов работал в «Ференцвароше» лучше Станковича, почему «Спартаку» не взять его?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Как к игроку к Станковичу не может быть каких-то вопросов и претензий. Кто любит футбол – точно видел его гол с центра поля в Лиге чемпионов. Это безусловный мастер. Но выбор руководства «Спартака» именно тренера-Станковича мне не объяснить.

До Станковича в «Ференцвароше» работал Черчесов. И работал лучше, почему не взять его? Все признают: именно он создал ту команду, что взяла сейчас золото, он добился там большего: и в плане игры, и в плане результатов – в еврокубках и в Кубке страны.

При этом позиции Черчесова можно усилить и такими аргументами: он – спартаковец. Спартаковец, который знает нашу лигу, который знает Россию и этот рынок, знает игроков. Получается, свободный тренер-победитель, да ещё и свой. А вместо него демонстративно берут Станковича», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».