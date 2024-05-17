Андрей Мостовой считает, что Семак заслужил продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой полагает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заслужил продление контракта с санкт-петербургским клубом.

«Я считаю, он заслужил, потому что пять лет подряд приводил клуб к чемпионству. Этот год тяжёлый. Мы почти пришли к рекорду (по чемпионствам подряд), может, в этом году ещё дойдём до него. Конечно, мне комфортно работать с Сергеем Семаком», — приводит слова Мостового ТАСС.

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. В текущей турнирной таблице петербуржцы находятся на втором месте за два тура до финиша, отставая на два очка от лидирующего «Динамо». Ранее в «Зените» объявили, что новый контракт с тренером будет рассчитан на пять лет. Кроме того, специалисту повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты сине-бело-голубых.