Аленичев: «Динамо» по силам выиграть два матча и стать чемпионом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Все российские болельщики предполагали, что «Зенит» за два-три тура оформит чемпионство. Но «Зенит» в итоге в последних трёх играх в чемпионате сыграл только один раз вничью с «Факелом». В итоге «Динамо» поднялось на первое место. Если «Краснодар» не воспользуется этим шансом, то «Динамо» вполне по силам выиграть оставшиеся две игры и стать чемпионом. Впрочем, я бы не стал говорить, что всё решено. Всё будет решаться в последнем туре, но у «Динамо» сейчас чуть больше шансов на чемпионство», — приводит слова Аленичева Metararings.

Напомним, в субботу, 18 мая, «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В последнем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром», который прямо сейчас замыкает тройку лидеров Российской Премьер-Лиги.