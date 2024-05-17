Сборная Швейцарии объявила состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Швейцарии в своих соцсетях объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Отметим, что в список сейчас входит 38 футболистов, но в окончательную заявку сборная Швейцарии сможет включить только 26 футболистов.

Фото: Соцсети сборной Швейцарии

Вратари: Ивон Мвого, Грегор Кобель, Марвин Келлер, Паскаль Лорец, Ян Зоммер.

Защитники: Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Фабиан Шер, Орель Аменда, Улиссес Гарсия, Альбиан Хайдари, Кевин Мбабу, Брайан Око, Бечир Омерагич, Рикардо Родригес, Цедрик Цезигер, Леонидас Стергиу.

Полузащитники: Михел Эбишер, Уран Бислими, Квандво Дуа, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Шердан Шакири, Филип Угринич, Денис Закария, Рубен Варгас, Жоэль Монтейру, Дан Ндой, Ардон Джашари, Стивен Цубер, Ренато Штеффен, Фабиан Ридер.

Нападающие: Ноа Окафор, Зеки Амдуни, Венсан Сьерро, Анди Зекири, Брил Эмболо.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.