Личка заявил, что «Динамо» удалось воспользоваться проблемами соперников в концовке сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что бело‑голубым удалось воспользоваться проблемами соперников по таблице.

«Да, мы два раза победили «Зенит», это очень хорошо и красиво, но ты упускаешь чемпионство, когда теряешь очки с командами, которые идут ниже в таблице. Очень важно побеждать в таких встречах, у нас так случилось в конце сезона. Также у нас были игры с «Ростовом», «Спартаком» и «Уралом», где мы потерпели поражение. Результатный кризис у нас тоже был. Сейчас этот кризис случился у соперников, и у нас получилось им воспользоваться и поменять ситуацию в таблице. Это показывает характер. Футболисты, которые играют в больших командах, должны привыкать и принимать давление. Сегодня мы в такой ситуации, где всё давление идёт на нас. Если мы сможем с этим справиться, это покажет нашу ментальную силу. Всё в наших руках», — заявил Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 18 мая, «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В последнем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром», который прямо сейчас замыкает тройку лидеров Российской Премьер-лиги.