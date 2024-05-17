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Стало известно, кто выступит комментатором на финале Лиги Европы сезона-2023/2024

Стало известно, кто выступит комментатором на финале Лиги Европы сезона-2023/2024
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Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов прокомментируют финальный матч Лиги Европы нынешнего сезона, в котором сыграют итальянская «Аталанта» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, 22 мая. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на пути к решающему матчу Лиги Европы леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя».

Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.

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