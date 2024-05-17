Стало известно, кто выступит комментатором на финале Лиги Европы сезона-2023/2024

Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов прокомментируют финальный матч Лиги Европы нынешнего сезона, в котором сыграют итальянская «Аталанта» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, 22 мая. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Напомним, на пути к решающему матчу Лиги Европы леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя».

Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.