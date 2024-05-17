«Горжусь Амаралом!» Экс-директор «Ромы» Пинту — о назначении Станковича в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на назначение легендарного сербского экс-футболиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». Пинту отметил в этом назначении заслугу своего соотечественника — спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Назначение Станковича показывает, что Томаш Амарал делает качественную работу. Я горжусь Амаралом. Это классно! Станкович – качественный тренер, с опытом работы, несмотря на возраст. Он лидер по натуре, который будет держать раздевалку. Думаю, это правильное решение. Томас показывает уровень работы — он втайне делает то, что лучше для клуба, а не для себя», — приводит слова Пинту интернет-портал Legalbet.