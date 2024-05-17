Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: варианты с моей арендой не обсуждались

Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов заявил, что в клубе не рассматривали вариант с арендой игрока, а также высказался о своей готовности ехать играть в команды Первой и Второй лиги.

«Вариантов с моей арендой не было, это не обсуждалось. Если говорить про готовность выступать во Второй или Первой лигах, то если ехать куда-то, то играть. Смотря что предложат», — сказал Шайхутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Шайхутдинов сыграл в финале Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), заменив травмированного Владислава Торопа. 19-летний вратарь вышел на поле на 36-й минуте матча. Шайхутдинов не пропустил в основное время, а в серии пенальти не смог отразить ни одного удара.