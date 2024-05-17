Президент «Барселоны» Лапорта принял решение о будущем Хави в клубе — источник

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил, что Хави не будет главным тренером команды в следующем сезоне, сообщает журналист и инсайдер Жерар Ромеро.

Напомним, ранее появилась информация, что Лапорта рассматривает возможность отказа от продолжения сотрудничества с Хави. Отмечалось, что функционер очень разочарован заявлением тренера перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (2:0) о том, что «Барселоне» будет сложно конкурировать в следующем сезоне, потому что экономическое положение клуба усложняет усиление команды по сравнению с другими временами, когда финансовая ситуация была лучше.

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Три недели назад «Барселона» заявила, что Хави продолжит занимать должность главного тренера команды, несмотря на то что в конце января он заявил о своём намерении покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.