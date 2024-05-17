Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис назвал главные открытия уходящего сезона РПЛ

Канчельскис назвал главные открытия уходящего сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал двух футболистов, которых он считает главными открытиями Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Эксперт выделил Константина Тюкавина из «Динамо» и Максима Глушенкова из «Локомотива». В то же время Канчельскис отметил, что нужно посмотреть на упомянутых игроков на дистанции — смогут ли они сохранить стабильность.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Очень качественную игру показывал молодой нападающий. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива».

Но применительно к этим ребятам нужно посмотреть, насколько стабильны они будут. Потому что в одном конкретно сезоне выстрелить может кто угодно, главное — стабильность», — приводит слова Канчельскиса интернет-портал Legalbet.

Материалы по теме
Соболев, Тюкавин, Кордоба — номинанты на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android