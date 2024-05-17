Канчельскис назвал главные открытия уходящего сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал двух футболистов, которых он считает главными открытиями Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Эксперт выделил Константина Тюкавина из «Динамо» и Максима Глушенкова из «Локомотива». В то же время Канчельскис отметил, что нужно посмотреть на упомянутых игроков на дистанции — смогут ли они сохранить стабильность.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Очень качественную игру показывал молодой нападающий. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива».

Но применительно к этим ребятам нужно посмотреть, насколько стабильны они будут. Потому что в одном конкретно сезоне выстрелить может кто угодно, главное — стабильность», — приводит слова Канчельскиса интернет-портал Legalbet.