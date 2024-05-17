«Это «Спартак», удивляться нечему». Дьяков — о назначении Деяна Станковича на пост тренера

Бывший центральный защитник второй команды «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, начиная с сезона-2024/2025.

«Вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в Серии А тренировал «Сампдорию», которая вылетела в Серию B. Я не удивлён, что «Спартак» назначил в очередной раз иностранца. Вы берёте иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что? Это «Спартак», я привык, и удивляться тут нечему.

Это их дело, не буду заранее говорить, правильное решение или нет. Как правило, «Спартак», приглашая иностранца, не угадывал. В нынешней ситуации команде нужен был именно русский тренер. Посмотрим, может, Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса, а «Спартак» при нём заиграет так, что чувствовать никого не будет и начнёт выносить всех подряд», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Подчёркивалось, что боснийский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.