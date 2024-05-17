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Президент «Барселоны» инициировал поиски нового тренера на следующий сезон — AS

Президент «Барселоны» инициировал поиски нового тренера на следующий сезон — AS
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал распоряжение спортивному блоку каталонского клуба начинать поиск нового тренера на следующий сезон, поскольку он недоволен Хави. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Лапорта организовал эту встречу с представителями спортивного блока «Барселоны», вместо того чтобы отправиться на матч сине-гранатовых с «Альмерией» (0:2). Подчёркивается, что спортивный директор каталонского клуба Деку уже полетел в Португалию, где, предположительно, проведёт встречу с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба.

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