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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 37-го тура Серии А сезона-2023/2024

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 37-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 17 мая, матчем «Фиорентина» — «Наполи» стартует 37-й тур итальянской Серии А.

В 37-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

17 мая, пятница:

«Фиорентина» — «Наполи» (21:45).

18 мая, суббота:

«Лечче» — «Аталанта» (19:00);
«Торино» — «Милан» (21:45).

19 мая, воскресенье:

«Сассуоло» — «Кальяри» (13:30);
«Удинезе» — «Эмполи» (16:00);
«Монца» — «Фрозиноне» (16:00);
«Интер» — «Лацио» (19:00);
«Рома» — «Дженоа» (21:45).

20 мая, понедельник:

«Салернитана» — «Верона» (19:30);
«Болонья» — «Ювентус» (21:45).

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2023/2024 возглавляет «Интер», уже ставший чемпионом. Команда набрала 92 очка после 36 матчей. Второе место занимает «Милан», заработавший 74 очка. «Болонья» (67) располагается на третьей строчке.

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