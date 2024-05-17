Модрич в шаге от продления контракта с «Реалом» до 2025 года — Николо Скира

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич крайне близок к продлению контракта с клубом до 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «сливочные» не намерены пролонгировать трудовое соглашение с хорватским футболистом и планируют предоставить больше игрового времени 19-летнему Арде Гюлеру.

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В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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