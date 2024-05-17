«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 31 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества матчей саудовской Про-Лиги заработал 89 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Про-Лиги команды ранее встречались в матче 15-го тура. В том противостоянии «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Голами отметились Милинкович-Савич и Митрович, оформивший дубль.

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