Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00
Комментарии

Сегодня, 17 мая, состоится матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 32-й тур
17 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 31 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества матчей саудовской Про-Лиги заработал 89 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Про-Лиги команды ранее встречались в матче 15-го тура. В том противостоянии «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Голами отметились Милинкович-Савич и Митрович, оформивший дубль.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
Материалы по теме
Неймар: в этом сезоне я не смог принести болельщикам радость, которую они заслуживают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android