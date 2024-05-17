Булыкин: хочется, чтобы футбол наказал «Краснодар» и «Зенит» за концовку сезона

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от заключительных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Хочется, чтобы «Динамо» стало чемпионом. «Краснодар» и «Зенит» безответственно проявили себя в концовке сезона. Хочется, чтобы футбол их за это наказал. Болельщики «Динамо» давно ждут чемпионства. Сейчас такой реальный шанс, когда всё в руках «Динамо».

Футболистам надо донести, что впереди два матча жизни. Руководство и тренерский штаб должны сделать всё, чтобы футболисты вышли очень замотивированными и отдались на 200% в этих играх. Тогда уже можно не смотреть, как сыграет «Зенит» или «Краснодар», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.