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«Надеюсь, что в итоге мы сотворим историю». Паршивлюк рассказал об атмосфере в «Динамо»

«Надеюсь, что в итоге мы сотворим историю». Паршивлюк рассказал об атмосфере в «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об атмосфере в команде. «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России за два тура до завершения сезона-2023/2024.

«Атмосфера рабочая. Как бы ни казалось всё близким, впереди ещё два очень важных шага, и нужно думать только о предстоящей игре. Надеюсь, что в итоге мы сотворим историю.

Нужно находить баланс и наслаждаться моментом. Нужно понимать, за что мы играем, что такого не было очень давно, но при этом даже в такой напряжённой ситуации нужно играть в свой футбол и получать удовольствие», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

В двух последних матчах сезона Российской Премьер-Лиги соперниками «Динамо» будут самарские «Крылья Советов» и «Краснодар».

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