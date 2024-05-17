Колыванов: «Крылышки» приложат все усилия, чтобы испортить настроение «Динамо»

Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением об игре 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов». Встреча запланирована на 18 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Динамо» последние матчи выигрывает на зубах. Мне кажется, завтра будет подобный матч. «Крылышки» приложат все усилия, чтобы испортить настроение «Динамо». Но «Динамо» по составу и исполнительскому мастерству выше, чем «Крылья Советов». Последние матчи говорят о том, что у команды есть характер. Чтобы выиграть чемпионат, «Динамо» достаточно набрать четыре очка. Им нужно бросить все силы, чтобы победить «Крылья», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Динамо» с 53 набранными очками после 28 туров РПЛ занимает первое место в таблице, «Крылья Советов», имея в активе 40 очков, идут восьмыми.