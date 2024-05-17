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Паршивлюк: после матча с «Балтикой» сидели со Смоловым и не понимали, что произошло

Паршивлюк: после матча с «Балтикой» сидели со Смоловым и не понимали, что произошло
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Бело-голубые выиграли со счётом 3:2, забив два мяча на 90+3-й и 90+9-й минутах. Благодаря победе «Динамо» поднялось на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«В Калининграде мы сидели с Федей [Смоловым] в раздевалке и не понимали, что произошло. Объяснения этому нет, зато есть командная вера друг в друга, в положительный результат, что мы его заслуживаем. И где-то нам воздаётся за проделанную работу и правильное отношение к партнёрам.

Конечно, намного тяжелее наблюдать с бровки. Когда ты на поле, то погружён в события игры и сконцентрирован на себе. На скамейке же ты переживаешь за каждого футболиста отдельно и за всю команду. Хочешь как-то помочь, но можешь только кричать, при этом твой крик, скорее всего, никто не услышит», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

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