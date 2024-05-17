«Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри — Фабрицио Романо

«Ювентус» принял решение о расторжении трудового соглашения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что боссы туринского клуба остались недовольны эмоциональным поведением Аллегри после минувшего финала Кубка Италии с «Аталантой» (0:1). На 90+3-й минуте Аллегри был крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

Напомним, после 36 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 67 очков и занимает четвёртое место.

Аллегри занимает должность главного тренера туринского клуба с мая 2021 года. За этот период под его руководством «Ювентус» провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз выиграл, 34 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.

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