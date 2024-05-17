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Защитник «Зенита» Эракович поделился мнением о новом тренере «Спартака» Станковиче

Защитник «Зенита» Эракович поделился мнением о новом тренере «Спартака» Станковиче
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Кто для меня стал важной фигурой в моём становлении? Сразу назову тренера Деяна Станковича, который и доверил мне место в основном составе «Звезды». Всегда помогал мне, даже доверял капитанскую повязку, когда мне был 21 год, причём в еврокубках. А в своём первом дерби, например, я совершил грубую ошибку, которая привела к голу в наши ворота. Станкович очень сильно меня поддержал, приложил все силы, чтобы дать понять: не надо зацикливаться на промахе, играй дальше. Мне это невероятно помогло, и мы закончили игру хорошо», — приводит слова Эраковича «Спорт День за Днём».

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

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