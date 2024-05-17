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«Монако» выкупил Тило Керера у «Вест Хэма»

«Монако» выкупил Тило Керера у «Вест Хэма»
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«Монако» оформил полноценный переход защитника «Вест Хэма» Тило Керера, который провёл нынешний сезон в команде на правах аренды, сообщает официальный сайт французского клуба.

При этом подробности выкупа футболиста не уточняются.

27-летний Керер был арендован «Монако» в начале 2024 года. За полгода аренды защитник провёл в составе французской команды 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 9 млн.

Напомним, «Монако» набрал 64 очка после 33 матчей Лиги 1. В заключительном матче сезона монегаски встретятся с «Нантом». Отметим, что «Монако» впервые с сезона-2018/2019 напрямую выходит в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.

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